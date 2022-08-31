В Российских школах запретили использование мобильных телефонов на уроках

Министр просвещения Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании заявил, что с этого учебного года пользоваться мобильными телефонами на уроках запрещено.

«Мобильные телефоны могут быть: позвонить, пообщаться — на перемене. Но что касается уроков, то для образовательных целей мобильные средства связи по СанПиНам использовать не допускается», — заявил он.

По его словам, эти правила помогут школьникам не отвлекаться от занятий. В 2021 году Роспотребнадзор принял санитарные правила для российских школ, согласно которым детям запрещалось использовать для обучения личные мобильные телефоны.