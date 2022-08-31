Антон Кольцов рассказал чем будет заниматься в Запорожской области Украины

Глава правительства Запорожской области Антон Кольцов дал большое интервью журналистам ТАСС и рассказал чем он будет заниматься на территории Украины. Прежде всего бывший председатель правительства Вологодской области заявил, что Запорожье готовится войти в состав России.

Месяц назад в части Запорожской области было сформировано правительство, в которое вошли в том числе российские чиновники. Возглавил это правительство Антон Кольцов. По его словам, он использует в совей работе опыт, который он прошел в Вологодской области.

— До конца года поставлена задача сформировать бюджет, в том числе и на трехлетнюю перспективу. Этими вопросами я также занимался в ежедневном режиме на посту председателя правительства Вологодской области. Социальные вопросы — пенсионное обеспечение, социальная защита, здравоохранение — то есть все те вопросы, которые напрямую волнуют, интересуют граждан в любом регионе, в том числе и в Запорожской области, — естественно, мне все знакомы. Опыт здесь, безусловно, нужен, потому что многие вещи нужно делать оперативно, а какие-то — с нуля.