Антон Кольцов рассказал чем будет заниматься в Запорожской области Украины

31.08.2022 [Политика]

Глава правительства Запорожской области Антон Кольцов дал большое интервью журналистам ТАСС и рассказал чем он будет заниматься на территории Украины. Прежде всего бывший председатель правительства Вологодской области заявил, что Запорожье готовится войти в состав России.

Месяц назад в  части Запорожской области было сформировано правительство, в которое вошли в том числе российские чиновники. Возглавил это правительство Антон Кольцов. По его словам, он использует в совей работе опыт, который он прошел в Вологодской области. 

— До конца года поставлена задача сформировать бюджет, в том числе и на трехлетнюю перспективу. Этими вопросами я также занимался в ежедневном режиме на посту председателя правительства Вологодской области. Социальные вопросы — пенсионное обеспечение, социальная защита, здравоохранение — то есть все те вопросы, которые напрямую волнуют, интересуют граждан в любом регионе, в том числе и в Запорожской области, — естественно, мне все знакомы. Опыт здесь, безусловно, нужен, потому что многие вещи нужно делать оперативно, а какие-то — с нуля.

На вопрос о подготовке к проведению референдума Кольцов ответил, в Запорожье должны построить новое правовое поле. Мы активно этим занимаемся. Сейчас правительство под его руководством готовит нормативные правовые акты на уровне региона, чтобы войти в состав РФ.

-Мы уже сейчас должны прописать механизмы и меры поддержки, в том числе в отношении сельскохозяйственных предприятий и фермеров. Это делаем, не дожидаясь вхождения в РФ, потому что фермерам нужна поддержка, предприятиям нужна поддержка. Уже сейчас нам согласованы меры поддержки по линии Минсельхоза. Идет финальная стадия согласования, где мы их [меры] не просто прописываем, а решаем вопрос финансирования.

Антон Кольцов отметил, что здесь все будет выстроено по законам РФ, будут привлекать также специалистов из России, хотя ключевые посты пока занимают местные чиновники. В первую очередь в Запорожье планируют заняться социальными вопросами, гуманитарной помощью и безопасностью.

— Еще один приоритетный вопрос — ценообразование и тарифное регулирование. Эти вещи, которые я перечисляю, очень чувствительны для населения, поэтому мы подбираем специалистов. Нужны компетентные, высококлассные специалисты, экономисты, которые занимаются формированием тарифов для населения, коммунальных тарифов в первую очередь. В-третьих, экономика в части восстановления работы предприятий и ведения внешнего управления, потому что есть предприятия, которые сознательно остановили работу и не планируют ее запускать, а это, получается, люди, которые на сегодняшний день остались без работы. Такие вещи нужно решать оперативно.

Если говорить об экономике, то Антон Кольцов собирается делать упор на сельское хозяйство, машиностроение и туризм.

Ранее NewsVo писал, что правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов.

 

Тэги: военная спецоперация

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