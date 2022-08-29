В Череповецком государственном университете недобор первокурсников

29.08.2022 [Общество]

В ЧГУ недобрали 86 первокурсников. Об этом на оперативном совещании сообщила начальник областного департамента образования Елена Рябова.

«На 29 августа в вузы области зачислены 2782 человека. Незаполненными остаются 86 бюджетных мест в Череповецком госуниверситете: из 1277 мест занято 1191. Места остались на шести технических направлениях: радиофизике, химической технологии, техносферной безопасности и других. Прием в ЧГУ завершится 31 августа», — рассказала Елена Рябова.

Всего в ЧГУ в этом году открыто 1624 бюджетных места, в том числе 336 в магистратуре.

Ранее NewsVo сообщал что в Череповце почти во всех школах города возник недобор в десятые классы.

 

Тэги: вузы

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