В Череповце почти во всех школах города возник недобор в десятые классы

23.08.2022 [Общество]

Управление образования города Череповца сообщило о недоборе десятиклассников в школах. Недобор составил 250 человек. Свободные места остались почти во всех школах города. 

В Череповце в планах было открыть 59 десятых классов для 1 569 учеников. Набор в профильные классы идет по результатам ОГЭ. Дополнительные баллы начисляются за аттестат с отличием, за региональные и всероссийские олимпиады. 

Открыты также педагогические классы, инженерные, кадетские. Есть гуманитарный класс по музейному делу. Так школьников начинают еще со школьной скамьи готовить к будущей специальности. Документы в десятые классы продолжают принимать. 

Тэги: школы, десятые классы

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