В Череповце почти во всех школах города возник недобор в десятые классы

Управление образования города Череповца сообщило о недоборе десятиклассников в школах. Недобор составил 250 человек. Свободные места остались почти во всех школах города.

В Череповце в планах было открыть 59 десятых классов для 1 569 учеников. Набор в профильные классы идет по результатам ОГЭ. Дополнительные баллы начисляются за аттестат с отличием, за региональные и всероссийские олимпиады.

Открыты также педагогические классы, инженерные, кадетские. Есть гуманитарный класс по музейному делу. Так школьников начинают еще со школьной скамьи готовить к будущей специальности. Документы в десятые классы продолжают принимать.