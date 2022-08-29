Жителям Вытегры пришлось за своей счет везти труп родственника на экспертизу в Вологду

Родственникам погибшего в Вытегре велосипедиста пришлось за свой счет везти его труп на медэкспертизу в Вологду.

Ранее NewsVo писал, что в Вытегре под колесами фуры погиб велосипедист. По предварительной информации, мужчина 1989 года рождения, управляя грузовиком Вольво, допустил наезд на велосипедиста, которые ехал по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался. Это произошло 24 августа.

Как оказалось, родственникам погибшего пришлось везти его труп на медэкспертизу в Вологду. Об этом сообщила 26 августа жительница Вытегры.

«Ситуация произошла два дня назад. ДТП со смертельным исходом. Погиб велосипедист. Его выпотрошенный труп несколько часов лежал на дороге, приводя в ужас всех проезжающих. Почему-то в нашем городе не нашлось службы, которая доставила бы тело в морг. И доставлялось оно силами частной похоронной компании, у которой для этого нет ни спецтранспорта, ни мешков, ни каких-то других спецприспособлений. Далее, в такой ситуации необходимо заключение судмедэксперта, который в нашем городе один и в данный момент находится в законном отпуске аж до 9 сентября. А в морге нет холодильника, и на улице плюс 30. И заменить судмедэксперта некем, а из другого города вызвать, почему-то, нельзя. Ведь проще прокатить труп в Вологду силами той же частной компании и за счёт убитых горем родственников (14000 рублей). Кстати, счёт за доставку тела в морг с места происшествия (2600 рублей) тоже был выставлен родственникам погибшего. Исходя из всего вышесказанного, возникает вопрос: мы здесь вообще по каким законам живем», — написала Ольга Митрофанова.

Родственники погибшего обратились к главе района Александру Зимину. Он пояснил NewsVo, что организация мероприятий по проведению судебно-медицинской экспертизы относится к полномочиям органов внутренних дел. Проверкой сейчас занимается прокуратура на основании обращения к нему родных погибшего.

В Вытегорской ЦРБ есть судмедэксперт, в день происшествия находившийся в отпуске. Поэтому тело пришлось везти в область.