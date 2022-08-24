В Вытегорском районе под колесами грузовика погиб велосипедист

В Вытегорском районе погиб велосипедист. В Вытегре на Советском проспекте у дома 66 произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина 1989 года рождения, управляя грузовиком Вольво, допустил наезд на велосипедиста, которые ехал по проезжей части в попутном направлении.

От полученных травм мужчина скончался. В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего. Сообщают в УМВД России по Вологодской области.

Глава Вытегорского района Александр Зимин заявил, что данное направление является транзитным, поток транспорта очень плотный в любое время суток. В этой связи он обратился ко всем участникам движения, включая и пешеходов, попросив их быть бдительными и осторожными. Пользоваться тротуарами и обочинами, избегать движения по проезжей части, в тёмное время суток применять фликеры на одежду и световозвращающие и световые элементы на велотранспорте.