СЕВЕРГАЗБАНК делает подарки в честь Дня знаний!

В честь Дня знаний СЕВЕРГАЗБАНК объявляет праздничную акцию* — снижение ставок по кредитам.

Специальные условия действуют до 7 сентября для родителей школьников, а также работников образовательных учреждений.

В период действия праздничной акции можно оформить по сниженной ставке ипотечный кредит на приобретение жилья в новостройке или покупку квартиры на вторичном рынке.

Также в СЕВЕРГАЗБАНКЕ на более привлекательных условиях, чем раньше, будет доступен потребительский кредит или перекредитование уже действующих кредитов в сторонних банках.