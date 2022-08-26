СЕВЕРГАЗБАНК делает подарки в честь Дня знаний!

26.08.2022 [Новости компаний]

В честь Дня знаний СЕВЕРГАЗБАНК объявляет праздничную акцию* — снижение ставок по кредитам.

Специальные условия действуют до 7 сентября для родителей школьников, а также работников образовательных учреждений.

В период действия праздничной акции можно оформить по сниженной ставке ипотечный кредит на приобретение жилья в новостройке или покупку квартиры на вторичном рынке.

Также в СЕВЕРГАЗБАНКЕ на более привлекательных условиях, чем раньше, будет доступен потребительский кредит или перекредитование уже действующих кредитов в сторонних банках.

*Информацию об организаторе акции, сроках, месте и порядке проведения можно уточнить по тел. 8-800-700-25-52. Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (АО «БАНК СГБ»). Универсальная лицензия Банка России № 2816 от 26.03.2020.

Тэги: Севергазбанк, кредиты, акция

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