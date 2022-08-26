Стремительное похолодание ожидается в Вологде к началу сентября

26.08.2022 [Общество]

Стремительное похолодание ожидается в Вологде к началу сентября. Об этом сообщают вологодские метеорологи.

Август продолжает бить температурные рекорды в Вологодской области. Но по предварительным данным, долгожданная прохлада и дожди придут в последних числах августа или в начале сентября. При этом, сообщается, что похолодание будет стремительным.

– Наибольшее похолодание придет на первые числа сентября ночью +3, +8 градусов, днем +9, +14 градусов, – рассказали NewsVo в пресс-службе Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Буквально в течение двух-трех дней дневные температуры упадут на 21 градус, а ночные – на 15 градусов.

– До заморозков дело, скорее всего, не дойдет, так как слишком прогрелась земля и вода в водоемах. Но позаботится об урожае, конечно, стоит, пока тепло и сухо, – поясняют сотрудники вологодского гидрометцентра.

По словам метеорологов, давать однозначные рекомендации огородникам пока сложно. В ближайшие дни, возможно, будут еще коррективы как в сторону тепла, так и холода. Обнадеживает также прогноз, что в сентябре еще будут хорошие дни для окончания уборки.
 

Тэги: похолодание, сентябрь, дожди

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