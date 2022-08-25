При участии в спецоперации погиб житель Никольского района

25.08.2022 [Общество]

Житель Никольского района Александр Рябечков погиб при участии в спецоперации на территории Украины. 

Об этом сообщила районная газета «Авангард». Александр Николаевич служил по контракту в звании ефрейтора.

Тэги: погибшие в Украине

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