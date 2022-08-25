Музей «Семенково» приглашает в «Клуб выходного дня» 27 и 28 августа

25.08.2022 [Культура]

«Клуб выходного дня» пройдет в архитектурно-этнографическом музее «Семенково» 27 и 28 августа. 

В этот раз тема мероприятия «Жатва». Это время тяжелой работы на поле, «горячая» уборочная пора. 

– Крестьяне торопились сжать как можно быстрее - чтобы колосья не осыпались, поэтому дожинали сообща, «миром». Если в семье не хватало работников, устраивали помочи: так назывался совместный труд, помощь в тяжелой работе. Уборка урожая – труд, хоть и тяжкий, но приносящий радость. Предлагаем присоединиться к жатве на интерактивной зарисовке «Зерно в колосе - торопись сжать полосу!» Она пройдет в воскресенье на поле у мельницы, – рассказывают сотрудники музея.

В субботу и воскресенье в музее здесь пройдут экскурсии, мастер-классы, народные игры и театрализованные представления.

– Коли устанете, приходите дух перевести на качульный городок. Там деревенские ребята в городки играют, на гармони меха разведут - усталость как рукой снимет, – говорится в анонсе. 

Программа мероприятия:

27 августа, суббота

  • 12:00 - 14:00 Обзорная экскурсия по музею расскажет о жизни крестьян на Русского Севера в конце 19 –начала 20 века. Посетители узнают, из каких построек складывалась вологодская деревня, как крестьяне выбирали место и материал для строительства дома, познакомятся с традиционной технологией строительства, получат информацию о структуре и семантике дома и о многих деталях повседневной жизни крестьян.
  • 13:00 Экскурсия «Сельская власть». Вы узнаете, как собрать 700 человек морозной январской ночью, когда больше 200 человек ни в одно помещение не влезет; кто такой «рукоприкладчик» и почему без него сборы не обходились; почему сельский староста – «собачья должность» и почему ни одна семья не сможет избежать выбора на ту или иную должность.
  • 11:20, 12:20, 13:20 Мастер-класс по лубочной картине. Лубочные картины были широко распространены в народной среде благодаря доступности и дешевизне. Такие картины были источником знаний и грамоты в крестьянской среде. Лубок посвящался самым разнообразным темам: от сказочного эпоса и былин до рассказов о великих победах русского оружия в героических сражениях.
  • С 11:00 до14:00 Мастер-класс по росписи. Каждый посетить сможет погрузиться с традиционную художественную культуру Севера и своими руками создать небольшой шедевр.
  • С 12:00 до 15:00 Мастер-класс по плетению поясов. Пояс был обязательным атрибутом крестьянского костюма, имел важную защитную функцию. Техника его плетения была различная. Под руководством мастера вы сможете сплести пояс самостоятельно.
  • 11:30, 13:30 Игровая программа «Делу время -потехе час». 

28 августа, воскресенье

  • 12:00, 14:00 «Живая деревня» – невыдуманные истории из жизни северных крестьян конца 19 – начала 20 века, основанные на исторических документах Великоустюгского центрального архива.
  • 11:00, 13:00 Обзорная экскурсия по музею.
  • 11:20, 12:10, 12:50, 13:30, 14:20 Мельница толчея. Мельницы в «Семенково» давно стали излюбленными объектами для фотографий. Но не так часто посетителям удается заглянуть внутрь этих неведомых исполинов, задать вопросы экскурсоводу и узнать больше про технические особенности мельниц и жизнь мельников. Летний эксклюзив - возможность посетить мельницу-толчею, познакомиться с ее устройством и бытом мельника.
  • С 12:00 до 15:00 Мастер-класс по росписи.
  • С 11:00 до 14:00 Мастер-класс по плетению поясов
  • 11:00, 12:00, 13:00 Игровое занятие по теме росписи. Игровое занятие для детей и их родителей, на котором вам предстоит открыть секрет приготовления красок, узнать, кто мог подарить кисточке свой хвостик, а также разгадать тайну путешествия «Дорогами грифонов и райских кущ». 

Ежедневно для посетителей в летний период

  • С 10:00 до 17:00 «Мы, собравшись, постановили...» - выставка-рефлексия с эффектами дополненной реальности и мультимедийным контентом представляет тему крестьянского самоуправления в северной русской деревне на рубеже 19 – 20 веков. Посетителям предстоит стать участником сельского схода и проголосовать методом баллотировки шарами, пройтись по лестнице власти и примерить на себя роль сельского старосты.
  • С 10:00 до 18:00 «Слухами земля полнится» – это возможность услышать истории вологодских крестьян конца 19 –начала 20 века, сохраненные для нас архивными документами; это попытка рассказать невыдуманные истории, имевшие огромное значение в жизни конкретных людей; это способ прикоснуться к повседневной жизни более чем вековой давности.
  • С 10:00 до 18:00 Музейный аудиогид. Вы сможете самостоятельно познакомиться с памятниками и особенностями архитектуры северной деревни. Для обеспечения технической возможности вам понадобится смартфон и приложение для считывания QR- кодов.
  • С 10:00 до 18:00 Музейный encounter – квест в музее с Котом Семеном. Это увлекательное путешествие с элементами игрового поиска. Последовательно выполнив задания, вы поможете коту Семену найти всех мышей. Единственный помощник в этой игре - кот Семен, который находится в вашем гаджете.

Возрастных ограничений нет.

Адрес музея: Вологодский район, Майское сельское поселение, в районе деревни Семенково, 12-й км автодороги Вологда-Кириллов. Добраться туда можно на личном транспорте или автобусом «Вологда-Молочное». Остановка «Семенково» (Расписание движения автобусов).

Подробнее о мероприятиях вы можете узнать на сайте музея «Семенково».

Тэги: экскурсия, мастер-классы, культура, Русский север, крестьяне, Музей Семенково

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