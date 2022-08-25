Юрий Шевчук не согласился со штрафом за дискредитацию армии

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук обжаловал решение о штрафе за дискредитацию армии РФ. Об этом в Telegram-канале сообщает адвокат Павел Чиков.

Адвокат Юрия Шевчука Александр Передрук подал жалобу в Верховный суд Башкортастана на постановление по делу об административном правонарушении за дискредитацию вооруженных сил РФ на концерте в Уфе (по части 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Ранее NewsVo писал, что Юрий Шевчук получил штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии, потому что задавая вопросы слушателям перед своим выступлением в Уфе 19 мая, мог вызвать сомнения в целях специальной военной операции вна Украине. Об этом говорится в мотивировочной части постановления суда.