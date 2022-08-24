Суд оштрафовал Юрия Шевчука из-за того, что его слова могли вызвать сомнения в целях спецоперации

Юрий Шевчук получил штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии, потому что задавая вопросы слушателям перед своим выступлением в Уфе, мог вызвать сомнения в целях специальной военной операции вна Украине. Об этом говорится в мотивировочной части постановления суда, которая имеется в распоряжении ТАСС.

«Задавая [перед выступлением в Уфе] вопросы, Шевчук Ю.Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящих на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО», — говорится в постановлении. При этом суд считает, что необязательно было озвучивать слова «Вооруженные силы РФ» или «армия».

Советский районный суд Уфы 16 августа оштрафовал на 50 тысяч рублей Юрия Шевчука по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. В суд была предоставлена экспертиза, однако суд посчитал ее лишь мнениями отдельных специалистов.

Ранее NewsVo писал, что после концерта в Уфе 18 мая этого силовики в течение часа беседовали с Юрием Шевчуком, после чего составили на него протокол о дискредитации армии. Шевчук во время концерта в Уфе выступил против спецоперации в Украине и рассказал о своем понимании слова «Родина».