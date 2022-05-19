Юрия Шевчука обвинили в дискредитации армии после его слов на концерте в Уфе

После концерта в Уфе силовики в течение часа беседовали с Юрием Шевчуком, после чего составили на него протокол о дискредитации армии. Сообщает РБК со ссылкой на продюсера певца.

Продюсер певца Радмир Усаев в Instagram (владелец сервиса Meta Platforms в России признан экстремистской организацией и запрещен) пояснил, что после того как закончился концерт Юрия Шевчука, за кулисы прошли представители правоохранительных органов и в течение часа вели беседу с певцом по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываний Шевчука.

«Материал в отношении Шевчука поступил в Советский районный суд г. Уфа Республики Башкортостан по статье 20.3.3 КоАП по дискредитации Вооруженных сил. На данный момент [дело] передано судье Егоровой, на стадии принятия решения находится, судебное заседание не назначено», — сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан. Данная статья предусматривает административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Шевчук во время концерта в Уфе выступил против спецоперации в Украине и рассказал о своем понимании слова «Родина».