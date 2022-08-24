Картины более 100 художников представлены на выставке в Вологде

Выставка-конкурс «Вологодчина глазами художника» открылась в Вологде.

Ранее NewsVo рассказывал, что стать участниками этой выставки предлагалось как профессионалам, так и художникам-любителям от 6 лет и старше.

– На выставке представлено более 350 работ, прошедших строгий отбор. А активным творцам предлагают даже отметиться уже в следующих интереснейших выставках. Участники привезли картины со всей Вологодчины: отметились Вологда, Череповец и, конечно, талантливейшие жители районов, – рассказывают организаторы.

В экспозиции также представлены работы уже прославившихся творцов, таких как Заслуженный художник России Николай Мишуста, председатель вологодского отделения художников России; Заслуженный художник Александр Савин; члены Союза художников России: Тамара Нуйя, Виктор Седов, Татьяна Горелышева, Валерий Попов, Александр Рябков и другие.

– Уверен, талантам надо помогать. Мы предоставляем всем шанс заявить о себе, показать свои работы и специалистам, и любителям искусства. Это стимул для дальнейшей работы художников, которые часто рисуют для себя, не имея возможности показать работы широкому зрителю. Выставки — это один из важнейших ингредиентов для роста таланта, – говорит директор галереи Сергей Орлин.

Посетить выставку можно до 30 сентября в Арт Галерее – студии «Наш XXI век» по адресу: Вологда, Воркутинская, 7.

Возрастных ограничений нет.