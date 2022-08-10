Принять участие в выставке «Вологодчина глазами художника» приглашают всех желающих

10.08.2022 [Культура]

17 августа в Вологде откроется выставка «Вологодчина глазами художника». Прислать свои работы и стать участниками выставки могут как профессионалы, так и художники-любители от 6 лет и старше.

– Если вы любите рисовать, ваши лучшие работы могут увидеть и оценить тысячи благодарных зрителей, ценящих искусство, – рассказывают организаторы выставки Арт Галерея – студия «Наш XXI век». 

На конкурс можно прислать от одной до пяти работ одного автора. Они могут быть выполнены на любом традиционном материале: ватман, картон, холст, и исполнены в любой технике рисования: масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и так далее. Не принимаются аппликации и произведения, при создании которых полностью или частично применялись компьютерные программы для графического моделирования и дизайна.

Формат работ может варьироваться от А1 до А4 и больше. Наиболее предпочтительны размеры А2 и А3.

Произведения должны соответствовать направлению заданной темы – Вологодчине, изображать то, что автор сам для себя выберет и что он хочет донести до зрителей. Там могут быть изображены предметы, люди, образы, пейзажи, натюрморты, рисунки города и многое другое.

Каждую работу нужно оформить в рамку и снабдить креплениями для размещения на стенах. 

Важный нюанс – предоставляя работы на выставку участник гарантирует, что он является автором, и готов в случае необходимости безвозмездно предоставить от одной до трех работ в собственность Арт Галереи – студии «Наш XXI век», по выбору организаторов выставки Галереи. Данное условие не касается художников Вологодского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». 

Более подробную информацию о конкурсе и выставке вы сможете найти на странице организаторов в социальной сети.
 

Тэги: выставка, конкурс

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