«Ночь кино» пройдет в Вологодской области 27 августа

Вологда присоединяется к ежегодной всероссийской акции «Ночь кино». 27 августа вологжане смогут бесплатно посетить кинотеатр «Ленком». В 20:45 здесь можно будет посмотреть фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы» (6+), а в 22:45 – фильм «Чемпион мира» (6+). Оба фильма вышли в прокат в прошлом году.

«Последний богатырь: Посланник тьмы» – это продолжение диснеевской франшизы.

– Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодоженов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца — простые или волшебные? Свадебное путешествие — на куриных ногах или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это — волшебный мир, в котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму, – говорится о фильме на сайте «Кинопоиск».

«Чемпион мира» – это история матча за звание чемпиона мира, который прошел на Филиппинах в 1978 году, между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным. В главных ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов и Виктор Сухоруков.

Также в этот день можно будет бесплатно посетить кинозал «1000&1 фильм» на Гагарина, 6-а.

В 20:00 здесь покажут фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы»

В 22:00 – фильм «Пара из будущего» (12+), 2021, комедия, мелодрама, фантастика.

– 2040 год. Евгений и Александра уже 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку расторжение брака — очень дорогая процедура. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего решает разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто, так как молодые отстаивают свою любовь, – говорится о фильме на сайте «Кинопоиск».

В 23:50 – можно будет посмотреть фильм «Чемпион мира».

Эти же три фильма можно будет увидеть кинотеатре бюджетного учреждения культуры Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Культурно-досуговый центр». Начало показов в 20:00, а также в череповецком Соляном саду: начало показов, соответственно, в 18:00, 20:00 и 22:00.

Ранее NewsVo рассказывал, что 27 августа «Ночь кино» также пройдет в Кириллове.

– В 21:00 стартует уличный проект музея «КИНО НА БАШНЯХ». Казанская башня монастыря на время станет большим экраном, на котором впервые будут показаны документальные кадры со съемок фильма «Достояние республики», сделанные в 1970 году, а также кадры из фильмов, снятых на кирилловской земле, – сообщает пресс-служба музея.

Вход свободный.