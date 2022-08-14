«Ночь кино» пройдет в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 27 августа

14.08.2022 [Культура]

27 августа Кирилло-Белозерский музей-заповедник присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино».

– В 21:00 стартует уличный проект музея «КИНО НА БАШНЯХ». Казанская башня монастыря на время станет большим экраном, на котором впервые будут показаны документальные кадры со съемок фильма «Достояние республики», сделанные в 1970 году, а также кадры из фильмов, снятых на кирилловской земле, – сообщает пресс-служба музея.

Также на стене Казанской башни зрители увидят картины художника Бориса Горбунова. В этом году отмечается 100-летие со дня рождения художника.

В программе мероприятия – показ видеоинсталляцией картин вологодских художников Джанны Тутунджан и Георгия Попова. Начало показов в 20:30 и в 21:30.

Помимо этого, будут показаны самые яркие моменты фестиваля искусств «Лето в музее» с выступлениями ансамбля «Прялица», актеров и исполнителей Бориса Галкина, Инны Разумихиной, Ирины Шведовой, музыкантов оркестра имени Осипова, Анастасии и Захара Заволокиных, ансамбля «Частушка», детей-гармонистов из Кириллова, участвовавших в съемке программы «Играй, гармонь, любимая!» для Первого канала.

Возрастных ограничений нет. Вход свободный.
 

Тэги: ночь кино, Кирилло-Белозерский музей, Тутунджан, Попов

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