Вологодским предпринимателям предлагают получить субсидию на рекламу

Предприниматели Вологодской области могут получить субсидию на создание рекламы.

Министерство промышленности и торговли объявило о приёме заявок от организаций, осуществляющих производство и выпуск потребительских непродовольственных товаров, для формирования реестра производителей. Прошедшие отбор и включенные в реестр смогут получить софинансирование до 70% расходов на размещение рекламы на телевидении. На начальном этапе на эти цели выделено 500 млн рублей.

Для участия в отборе и включения в реестр производителей необходимо до 2 сентября 2022 года выслать заявку в бумажном виде на почту по адресу: 125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. Контакты для получения дополнительной информации: Фивейская Маргарита Сергеевна: [email protected], +7 495 870-29-21 (доб. 21517).

Похожую услугу по продвижению своего товара в СМИ вологодские предприниматели могут получить и в региональном центре «Мой бизнес». Услуга включает в себя подготовку макета/аудио- видеоролика и размещение на площадках, среди которых могут быть печатные издания, федеральные и областные телеканалы, региональные радиостанции.

«На сегодняшний день более 500 субъектов малого и среднего предпринимательства Вологодской области уже воспользовались предоставляемой возможностью. Предприниматели отмечают увеличение количества клиентов и новых контрактов в „несезон“, и, как следствие, — увеличение выручки», — рассказал начальник Департамента экономического развития области Евгений Климанов.

Заявки на оказание услуги принимаются до 5 сентября 2022 года. Более подробную информацию об услуге можно узнать на сайте департамента.