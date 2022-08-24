Дайте только срок. «СОГАЗ-Мед» о соблюдении сроков и порядка оказания медицинской помощи

24.08.2022 [Новости компаний]

Вот уже несколько десятилетий полис обязательного медицинского страхования (ОМС) для граждан нашей страны является гарантией оказания бесплатной медицинской помощи в любом субъекте Российской Федерации. Все эти годы система ОМС непрерывно расширяется, гражданам становятся доступны новые виды медицинской помощи. Например, во втором квартале 2022 г. Правительством РФ принято решение дополнить перечень высокотехнологичной медицинской помощи в области сосудистой хирургии — включены операции по замене и протезированию аорты. Чтобы узнать, какая медицинская помощь по ОМС на сегодня доступна гражданам и каковы сроки ее ожидания, мы обратились к специалистам «СОГАЗ-Мед».  

По Программе ОМС застрахованным лицам предоставляется первичная медико-санитарная помощь, скорая медицинская помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь. Медицинская помощь оказывается в экстренной, неотложной и плановой формах.

Согласно законодательству, для всех форм и видов оказания медицинской помощи установлены четкие сроки, в которые оказывается данная помощь.

Экстренная медицинская помощь будет оказана нуждающимся безотлагательно.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента вызова.

Однако в силу того, что регионы России имеют свои климатические и географические особенности, разную плотность населения, транспортная доступность в них различается. Поэтому, с учетом региональных особенностей в территориальных программах государственных гарантий время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано. 

Срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более 2 часов с момента обращения застрахованного в медицинскую организацию.

Максимум 24 часа с момента обращения в медицинскую организацию дается на ожидание в плановой форме приема участкового врача-терапевта, участкового врача-педиатра и врача общей практики (семейного врача).

При оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме не должны превышать 14 рабочих дней: 

— со дня обращения пациента в медицинскую организацию сроки ожидания консультаций врачей-специалистов; 

— со дня назначения лечащим врачом сроки ожидания диагностических инструментальных, лабораторных исследований, проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии. 

3 рабочими днями ограничен срок ожидания консультаций врачей-специалистов для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание. А если пациенту показаны диагностические инструментальные и лабораторные исследования — срок их проведения составит не более 7 рабочих дней со дня назначения.

До 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию составит ожидание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной). Для пациентов с онкологическими заболеваниями этот срок сокращается до 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния).

Оказание специализированной медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению лечащего врача вашей поликлиники. 

Для направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи сначала лечащий врач определяет медицинские показания. К ним относится наличие у пациента заболевания и (или) состояния, требующих применения высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем видов медпомощи, которые включены в программу госгарантий системы ОМС.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед». 

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных — 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. 

Тэги: медицина, ОМС

ТОП НЕДЕЛИ

Фура на полном ходу протаранила несколько машин в Кирилловском районе Вологодской области 20 августа
Рекомендательный масочный режим вводится в общественных местах и в транспорте в Вологодской области с 18 августа
Вячеслав Позгалев сообщил о смерти своей супруги
В Вологде грузовик МАЗ провалился под асфальт
В обстоятельствах аварии в Кирилловском районе разбирается прокуратура
Шалга – исчезнувший край в Вологодской области
Жители Вологды предлагают убрать с площади Революции крест, «зуб», установить фонтан и амфитеатр, а также поменять название площади
Администрация Череповецкого района выставила на торги Land Cruiser
В Вологде забор стройплощадки упал на женщину с ребёнком
Житель Вологды отказался платить за случайно разбитые бутылки спиртного в магазине и устроил скандал

Похожие новости

Прокуратура Устюженского района пресекла деятельность сайта, где продавали различные медсправки

На сайте предлагали справки об инвалидности, ПЦР-тестах и другие

1076
0

31% ФАПов в Вологодской области не подлежат восстановлению

31% ФАПов в Вологодской области не подлежат восстановлениюПри этом еще 47% ФАПов требуют ремонта или замены

1700
0

За прошедший год врачей в Вологодской области стало еще меньше

В целом укомплектованности врачами составляет 85,5% при коэффициенте совместительств 1,6

1253
0

Компания «СОГАЗ-Мед» помогает активными действиями

Скорее всего у вас уже есть такой документ, как полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Но точно ли вы знаете, что он — не просто пластиковая карта или бумажный бланк, без которых вы не сможете записаться в поликлинику на прием к врачу?

868
0

В Кирилловском районе десять ФАПов оказались недостаточно оснащены медоборудованием

Прокурором области предъявлен иск об оснащении фельдшерско-акушерских пунктов Кирилловского района недостающим медицинским оборудованием

1199
0

В Сокольской ЦРБ из родильного отделения уволилась единственный врач акушер-гинеколог

Местные жители обеспокоены тем, что отделение закроется

3215
0

Роженицу из Великого Устюга в тяжелом состоянии доставляли в Вологду вертолетом

Женщину и ребенка спасли

 

1703
0

В поликлиниках Вологодской области с 28 февраля возобновляется плановая медицинская помощь

Как заявил начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников, снятие ограничений связано с выходом на плато по коронавирусу

1773
0

Вологодские врачи впервые выполнили сложную малоинвазивную операцию

Специалисты удалили крупную опухоль прямой кишки с прилегающими тканями с помощью специальной эндоскопической техники

1977
0

Поликлиники Вологодской области работают в ежедневном режиме

Такой график работы кабинетов неотложной помощи действует не только в поликлиниках Вологды и Череповца, но и в районных медицинских организациях

3162
0

​​В Вологде не хватает почти 550 медицинских работников

Также 207 свободных мест по специальностям учитель, воспитатель, и младший воспитатель

1763
0

В поликлиниках Вологодской области появятся «красные зоны» для контрольного тестирования переболевших COVID

Об этом сегодня на заседании областного оперативного штаба рассказал начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников

4048
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодским предпринимателям предлагают получить субсидию на рекламу
В Кадуйском районе ликвидируют незаконную свалку в лесу
В Устюженском районе появится сосновая плантация
В Соколе на территорию больницы зашли кабаны
Бюст первого командующего Северным флотом установили в селе Новленское
Segezha Group поддержит лучших студентов лесных специальностей
В Череповце мужчина утонул в реке во время купания
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

2166
0
23.08.2022 [БлогоVO]

Встретились как-то в лесу два медведя…

331
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

340
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика