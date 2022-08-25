Доверьте здоровье профессионалам

25.08.2022 [Новости компаний]

Врачи клиники Высоких Медицинских Технологий им. Н. И. Пирогова занимаются лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата больше 10 лет.

Оставить боль в прошлом

Многие из нас предпочитают годами превозмогать боль, мириться с неудобствами и снижением качества собственной жизни вместо того, чтобы устранить проблему и оставить боль в прошлом раз и навсегда.

Хирургам ортопедам-травматологам СПБГУ Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова за десять лет работы медучреждения  довелось выслушать немало историй своих пациентов, прошедших долгий, полный боли и дискомфорта путь к полному выздоровлению. Ведь зачастую большинству из нас проще «стиснуть зубы и терпеть», чем решиться на операцию.

Однако многочисленные истории выздоровления пациентов говорят о том, что выбрать операцию было правильным решением. Сегодня благодаря современным технологиям лечения малоинвазивные операции проходят фактически безболезненно, не оставляют шрамов, а последующие реабилитации занимают минимум времени.

Кроме того, лечение, дающее функциональный и эстетический результат, пациенты из Вологодской области могут получить по медицинским показаниям фактически бесплатно. 

Сколько можно это терпеть?

Казалось бы, все мы наслышаны о таком заболевании, как плоскостопие. Тем, кто не сталкивался с этим диагнозом, он кажется «пустяком». Но ведь не зря же плоскостопие является основанием для признания негодности призывников к строевой службе, а акушеры-гинекологи уделяют особое внимание при родах женщинам с этим диагнозом.

Стопа  — фундамент и опора для нашего организма. И если она сформировалась неправильно, нагрузка на весь позвоночник распределяется не оптимально, а это приводит к возникновению серьезных проблем со здоровьем. 

Одна из пациенток клиники рассказала, что диагноз «плоскостопие» ей поставили еще в детстве. В двадцать лет молодой женщине посоветовали исправить проблему хирургически, однако она побоялась делать операцию. Годами жила, мучаясь из-за боли в ногах, отказывая себе во многих радостях своих сверстников — не ходила в туристические походы, например. Даже ношение обычной обуви доставляло ей боль. Так продолжалось долгих 15 лет. В 35 женщина все-таки решилась жить без боли и согласилась на операцию стопы после консультации у врача травмотолога-ортопеда, заведующего отделением Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Антона Андреевича Акулаева.  

Опытный доктор уже 12 лет занимается лечением заболеваний стопы и голеностопного сустава. Эту операцию, как и многие другие, в клинике провели малотравматичным путем, поэтому дальнейшее восстановление прошло очень быстро. Как рассказала сама пациентка, операцию сделали в начале октября, и уже на новогоднем корпоративе она могла веселиться и танцевать вместе с коллегами.

А это дорого?

Многие не решаются обратиться за квалифицированной медицинской помощью потому, что считают, что это дорого. Однако система ОМС делает доступным операции в Санкт- Петербургской клинике для жителей со всей России, в том числе и из Вологодской области.

Получить медицинскую помощь бесплатно в Клинике им. Н. И. Пирогова может каждый гражданин России, имеющий полис ОМС, при наличии чётких показаний и заключении доктора.

Государство в этом случае оплачивает операцию, имплантаты, медицинские препараты, перевязки и проживание в комфортабельной палате со всеми удобствами. Пациент в таком случае платит только за билеты до места лечения.

Пациенты из регионов могут  выслать рентгеновские снимки или МРТ на электронную почту клиники. После этого в течение  3-5 дней врачи изучают историю болезни пациента и дают рекомендации об операции, либо подсказывают какие дополнительные обследования можно сделать. Если  пациенту показана операция, клиника даст все необходимые инструкции. В первую очередь высылается «памятка пациента», в которой указано, какие обследования нужно пройти в своём городе и что необходимо взять с собой.

Как видите, в наш век развития высоких информационных технологий и инновационной медицины, все это выглядит совсем не сложно. И тем, кто заботится о своем здоровье и мечтает избавиться от хронической боли, не стоит переживать, что они живут не в  Петербурге, а в соседнем регионе. Современная качественная медицина доступна всем.

Получить консультацию можно по телефону +7 (812) 986-83-00 (с 8:00 до 17:00) или заказав звонок. Отправить результаты ваших исследований можно на почту [email protected]

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ольга ЕГОРОВА

Тэги: врачи, ортопеды, медицина

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