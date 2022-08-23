Олег Кувшинников попал в санкционный список Канады

Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова включили в санкционный список Канады.

Канада ввела новые санкции. На этот раз в списки попали 62 человека, в том числе — 27 глав российских регионов, а также одно оборонное предприятие — концерн «Автоматика». Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо во время онлайн-саммита «Крымская платформа». Трансляция мероприятия идет на сайте саммита.

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении еще 62 человек и одной организации оборонного сектора, которые причастны к [СВО] России на Украине», — уточнил Трюдо

Согласно сводному документу, опубликованному на сайте канадского правительства, Оттава внесла в санкционные списки глав российских регионов.

В списке оказался губернатор Вологодской области. В своем телеграмм-канале он прокомментировал свое попадание в список фразой «С Канадой меня связывает только любовь к хоккею. Работаем дальше».

Ранее NewsVo писал, что губернатор Вологодской области попал под санкции Великобритании.