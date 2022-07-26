Губернатор Вологодской области попал под санкции Великобритании

26.07.2022 [Политика]

Британия расширила список санкций против России на 42 пункта и внесла туда глав регионов. Пишет Lenta.

По информации издания под санкции попали 38 руководителей российских регионов, в том числе, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

Также в списке оказались губернатора Калужской области Владислав Шапша, Воронежской области Александр Гусев, Липецкой области Игорь Артамонов, глава республики Якутия Айсен Николаев

Список в том числе пополнили главы республики Башкортостан, Чувашской республики, республики Коми, Ямало-ненецкого автономного округа, главы Красноярского, Ставропольского, Алтайского краев, а также Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Саратовской, Владимирской, Оренбургской, Волгоградской, Ленинградской, Тамбовской, Амурской областей.

Санкции подразумевают запрет на поездки россиян в Британию и замораживание их активов.

Тэги: санкции, губернатор

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