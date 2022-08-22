Экскурсия «Купец, извозчик, актеры» пройдет в Вологде 28 августа.

Участники узнают о купеческом быте семьи Мясниковых, что жила в здании, где сейчас находится Дом актера, а также актерские истории.

– Вы узнаете, почему Михаила Мясникова обзывали «бородатым», на что жаловался «околошный», для чего дворня летом грызла кочерыжки и чем опасна подворотня. Поговорим об эталонах купеческой женской красоты и кудрях орловских рысаков. А потом вы поднимитесь на высокое крыльцо и откроете дверь в удивительный мир театра. Нашим проводником будет харизматичная, обаятельная Ирина Михайловна Горожанова. Вы услышите забавные факты, шутки из жизни актеров, рассмотрите редкие фотографии. Берите фотоаппарат, готовьтесь удивляться, – рассказывает о мероприятии экскурсовод Альбина Сберегаева.

Длительность экскурсии – полтора часа.

Начало мероприятия 28 августа в 10:00 на аллее напротив дома по адресу: Вологда, Ленинградская, 4.

Возрастные ограничения: (20+).

Необходима предварительная запись на мероприятия через личные сообщения Альбине Сберегаевой в социальной сети.

