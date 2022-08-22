Заключен под стражу водитель фуры, протаранившей 8 машин в Кирилловском районе

22.08.2022 [Происшествия]

Кирилловский районный суд рассмотрел ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 56-летнего водителя фуры, которая 20 августа протаранила 8 машин на Кирилловском шоссе. 

«Мужчина подозревается в том, что 20 августа 2022 года около 14 часов 30 минут, управляя технически исправным автомобилем марки грузовой тягач седельный с полуприцепом, на автодороге «Вологда-Медвежьегорск» вне населенного пункта, допустил столкновение с автомобилями марки ХендэГрета, Киа Соренто, КиаСоренто, Хендэ Солярис, Рено Дастер, Гранд Чероки, Мицубиси Лансер, Рено Логан. В результате ДТП водитель автомобиля марки Митцубиси Лансер от полученных травм скончался на месте. 20 августа 2022 года в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Судом при рассмотрении ходатайства о мере пресечения учтено, что мужчина подозревается в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Зная о тяжести ответственности и опасаясь строгости наказания за совершенные действия, а также причиненный в ДТП ущерб, имея возможность беспрепятственно передвигаться по территории Российской Федерации мужчина может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей и потерпевших либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Удаленность проживания подозреваемого может приводить к срыву неотложных следственных действий. Поэтому суд постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Ранее NewsVo сообщал, что Фура ДАФ на полном ходу протаранила несколько машин в Кирилловском районе Вологодской области. ДТП произошло 20 августа приблизительно в 14:35 на мосту через Кишемский канал на 109 км а/д Вологда-Медвежьегорск. 

Тэги: ДТП

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