В обстоятельствах аварии в Кирилловском районе разбирается прокуратура

21.08.2022 [Происшествия]

В обстоятельствах ДТП на мосту через Кишемский канал в Кирилловском районе разбирается прокуратура.

Как NewsVO сообщал ранее, авария произошла 20 августа около 14:35. На мосту велись ремонтные работы. Фура «ДАФ» на полном ходу врезалась в очередь из попутно стоящих и встречных автомобилей. Машины загорелись.

«По предварительным данным, 20 августа 2022 года, на 108 км трассы „Вологда — Медвежьегорск“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя грузовика, который не справился с управлением и допустил столкновение с семью легковыми автомобилями, что повлекло возгорание транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Движение по трассе «Вологда-Медвежьегорск» открыли 20 августа около 21:30.

Тэги: ДТП, авария, прокуратура

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