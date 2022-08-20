Жительница Вологды стала очевидцем того, как ПВО сбила беспилотник в Евпатории

Жительница Вологды стала очевидцем того, как ПВО сбила беспилотный летательный аппарат в Евпатории, сообщает GorodVo.

Беспилотник был сбит на окраине города 19 августа около 20:30. Женщина работает в одном из детских лагерей недалеко от Евпатории.

«Был концерт на сцене под открытым небом. Ракета отработала прямо над нами. Некоторые донецкие дети попадали на землю, как их учили в школе, другие закричали, что это дрон и бояться нечего. А приехавшие из России ребята ничего не поняли. Со сцены вожатые объявили, что мероприятие продолжается», — рассказала вологжанка изданию.

Ранее NewsVO сообщал, что та же вологжанка была свидетельницей взрывов в Сакском районе республики Крым.