Жительница Вологды стала очевидцем того, как ПВО сбила беспилотник в Евпатории

20.08.2022 [Общество]

Жительница Вологды стала очевидцем того, как ПВО сбила беспилотный летательный аппарат в Евпатории, сообщает GorodVo.

Беспилотник был сбит на окраине города 19 августа около 20:30. Женщина работает в одном из детских лагерей недалеко от Евпатории.

«Был концерт на сцене под открытым небом. Ракета отработала прямо над нами. Некоторые донецкие дети попадали на землю, как их учили в школе, другие закричали, что это дрон и бояться нечего. А приехавшие из России ребята ничего не поняли. Со сцены вожатые объявили, что мероприятие продолжается», — рассказала вологжанка изданию.

Ранее NewsVO сообщал, что та же вологжанка была свидетельницей взрывов в Сакском районе республики Крым.

Тэги: военная спецоперация
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