Жительница Вологды стала очевидцем взрывов в Крыму

Работник одного из детских лагерей под Евпаторией оказалась очевидцем взрывов в Новофедоровке 9 августа. ЧП произошло сегодня около 15:30 около населенного пункта Новофедоровка Сакского района республики Крым. Прогремело несколько взрыовов.

Вологжанка Юлия, работающая на смене в одном из детских лагерей в Заозерном — это населенный пункт рядом с Саке через Каламитский залив от Новофедоровки, стала свидетелем взрывов. Сообщает GorodVO.

«Сначала появились огненные грибы, их было видно с пляжа. Я пошла в номер посмотреть в телефоне, что случилось. Пол прыгал, заложило уши от глухих взрывов. Я взяла телефон, прочитала в местной группе в соцсетях, что горит с 15:30, пошла на пляж и сняла вот это фото. Сначала было видно грибы взрывов, один за другим, потом звуки. Уши до сих пор заложены», — рассказала вологжанка изданию.

По словам педагога, на работе лагеря ЧП не отразилось.