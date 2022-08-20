Житель Вологды отказался платить за случайно разбитые бутылки спиртного в магазине и устроил скандал

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 50-летнего местного жителя, который устроил скандал в супермаркете на Окружном шоссе.

Задержанный, был пьян. Выяснилось, что он пришёл в магазин, взял с полки бутылку спиртного, задев при этом стоящие рядом бутылки, две из которых упали на пол и разбились.

«Гражданин отказался оплачивать утраченный товар и стал ругаться с работниками супермаркета», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Установлено также, что ранее мужчину неоднократно привлекали к ответственности за мелкое хулиганство. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.