В Вологде на стадионе «Локомотив» целые сутки будут играть в баскетбол

19.08.2022 [Спорт]

На стадионе «Локомотив» в Вологде встретятся команды, которые будут без перерыва играть в баскетбол с 18:00 19 августа до 18:00 20 августа. Сообщает GorodVo.

Баскетбольный марафон номинально представлен командами «Вымпел» и «Метеор», хотя в течение 24 часов будут  играть по 20 команд с каждой стороны. Каждой из «подкоманд» отводится на игру полтора часа. 

Тренером «Вымпела» заявлен известный великоустюгский предприниматель Виктор Чучин. Он и начнет марафон своей семейной командой «Чучины Team».

Главным тренером «Метеора» значится начальник управления массового спорта и физической культуры администрации Вологды Дмитрий Жиобакас. Чиновник, по всей видимости, также выйдет на площадку в стартовом составе «Администрации».

Судя по названиям команд, баскетбольный марафон соберет спортсменов всех возрастов (например: «Ветераны», «Девушки 2012 и многих районов («Чучины Team», «Шексна», «Сокол»).

Тэги: баскетбол

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