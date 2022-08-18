Причиной гибели рыбы в Вологодском районе стала высокая температура

Причиной гибели рыбы в реке Лоста Вологодского района стала высокая температура, рассказал на своей странице в соцсети глава района Сергей Жестянников.

«Как и предполагали, причина — высокая температура воды и очень низкие концентрации растворенного в воде кислорода. Усугубило ситуацию, как пишут специалисты в заключении: «цветение» водоема, вызванного резким увеличением численности отдельных групп водорослей, ливневые осадки накануне замора»», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что сброса сточных вод и других источников загрязнения не зафиксировано.

Ранее NewsVO сообщал, что массовый мор рыбы в акватории реки Лоста в районе посёлка Надеево заметили местные жители в конце июля. Специалисты зарегистрировали гибель 145 600 экземпляров рыбы.