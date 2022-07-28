В водоемах Вологодского района замечен массовый мор рыбы

Вологжане жалуются на массовый мор рыбы в водоемах Вологодского района. Фотографии рыбы появились в социальных сетях. Особенно много мертвой рыбы в Надеевском водохранилище реки Лосты.

Под подозрением, как обычно, местные сельхозпроизводители, чья деятельность уже не раз приводила к экологическим ЧП. Однако, администрация района списывает все на погоду. Сообщает портал GorodVO.

«Специалисты регионального отдела рыбоохраны выяснят обстоятельства гибели рыб на водохранилище реки Лосты. О мертвой рыбе на берегах водоема сообщили жители 27 июля. В этот же день был организован выезд на место специалистов администрации района, а также главы поселения. Река Лоста, так называемое Надеевское водохранилище, находится рядом с поселком Надеево», — сообщают в официальном паблике «Вологодского района».

Издание направило запрос в отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Вологодской области. Сотрудники ведомства в ближайшее время возьмут на анализ пробы воды, а также рыбу, чтобы определить причину мора рыбы.

Предварительно в отделе сообщили, что гибель рыбы могла спровоцировать высокая температура, которая способна усилить цветение и отмирание синезелёных водорослей. При их разложении используется значительное количество кислорода, что снижает его концентрацию в воде. Это могло и привести к гибели рыбы, особенно в таких малопроточных водных объектах, как Надевское водохранилище.