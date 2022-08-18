В Вологде следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, тело которого нашли в пруду

В Вологде следователи проводят проверку по факту смерти 56-летнего местного жителя, тело которого нашли в пруду на улице Саммера. Об обнаружении тела NewsVO сообщал ранее.

«Признаков криминального характера смерти нет. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, назначена судебно-медицинская экспертиза, в том числе для установления причины смерти», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце в реке Шексна нашли тело утонувшего мужчины. Его личность устанавливается.