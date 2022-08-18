В Вологде в пруду нашли тело мужчины

В Вологде в пруду на улице Саммера нашли тело 56-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
Труп нашли в водоёме в районе площадки для вождения ДОСААФ. Спасатели извлекли тело из воды и передали полицейским.
В Вологде в пруду на улице Саммера нашли тело 56-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
Труп нашли в водоёме в районе площадки для вождения ДОСААФ. Спасатели извлекли тело из воды и передали полицейским.
Тело обнаружили недалеко от посёлка Семёнково
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия
Следователи проводят проверку по факту смерти человека
Подробности и причина смерти устанавливаются
Погибшим оказался 31-летний череповчанин
Полиция просит оказать содействие в установлении личности потерпевшего