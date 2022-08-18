В Вологде в пруду нашли тело мужчины

18.08.2022 [Происшествия]

В Вологде в пруду на улице Саммера нашли тело 56-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Труп нашли в водоёме в районе площадки для вождения ДОСААФ. Спасатели извлекли тело из воды и передали полицейским.

Тэги: труп, спасатели

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