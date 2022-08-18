В Вологде в пруду нашли тело мужчины

В Вологде в пруду на улице Саммера нашли тело 56-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Труп нашли в водоёме в районе площадки для вождения ДОСААФ. Спасатели извлекли тело из воды и передали полицейским.