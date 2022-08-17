Жители Вологды предлагают убрать с площади Революции крест, «зуб», установить фонтан и амфитеатр, а также поменять название площади

16 августа в Вологде прошла первая общегородская встреча, посвященная обсуждению концепции развития площади Революции.
Присутствовать на встрече могли все желающие, требовалась только предварительная регистрация.
Собравшиеся горожане разделились на несколько групп, в которых они сначала обсудили варианты изменения площади, а затем выступили перед собравшимися с результатами этих обсуждений.
Так, например, среди идей были озвучены следующие пожелания:
- Убрать с площади революции политический акцент – памятник Гражданской войне и памятник Ленину
- Открыть фундаменты исторических зданий, которые находились ранее на площади;
- Переименовать площадь в другое название;
- Построить фонтан;
- Устраивать каток зимой;
- Установить скамейки;
- Устраивать показы фильмов под открытым небом;
- Добавить озеленение;
- Проводить художественные выставки;
- Устроить постоянно действующий уличный театр;
- Минимизировать количество массовых мероприятий;
- Добавить детские площадки для всех возрастов;
- Проводить здесь фестивали классической музыки;
- Простроить туалеты;
- Установить кафе быстрого питания;
- Поставить крытую сцену или амфитеатр;
- Проводить мероприятия с живой музыкой и спортивные мероприятия;
- Организовать зону отдыха в парке;
- Упорядочить парковку;
- Улучшить освещение;
- Благоустроить места для встреч и знакомств, места для тихого отдыха;
- Реорганизовать ярмарочное пространство, сделать его более функциональным;
- Восстановить детский парк без батутов, но с каруселями;
- Продумать доступную среду
С полученными результатами обсуждения горожан теперь будут работать архитекторы вологодской Лаборатории городской среды и московского архитектурного бюро «Практика». Обработав эту информацию, они представят на обсуждение план развития площади Революции. Сообщается, что первые результаты работы представят на повторное обсуждение вологжан в течение месяца.