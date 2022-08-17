Жители Вологды предлагают убрать с площади Революции крест, «зуб», установить фонтан и амфитеатр, а также поменять название площади

16 августа в Вологде прошла первая общегородская встреча, посвященная обсуждению концепции развития площади Революции.

Присутствовать на встрече могли все желающие, требовалась только предварительная регистрация.

Собравшиеся горожане разделились на несколько групп, в которых они сначала обсудили варианты изменения площади, а затем выступили перед собравшимися с результатами этих обсуждений.

Так, например, среди идей были озвучены следующие пожелания:

Убрать с площади революции политический акцент – памятник Гражданской войне и памятник Ленину

Открыть фундаменты исторических зданий, которые находились ранее на площади;

Переименовать площадь в другое название;

Построить фонтан;

Устраивать каток зимой;

Установить скамейки;

Устраивать показы фильмов под открытым небом;

Добавить озеленение;

Проводить художественные выставки;

Устроить постоянно действующий уличный театр;

Минимизировать количество массовых мероприятий;

Добавить детские площадки для всех возрастов;

Проводить здесь фестивали классической музыки;

Простроить туалеты;

Установить кафе быстрого питания;

Поставить крытую сцену или амфитеатр;

Проводить мероприятия с живой музыкой и спортивные мероприятия;

Организовать зону отдыха в парке;

Упорядочить парковку;

Улучшить освещение;

Благоустроить места для встреч и знакомств, места для тихого отдыха;

Реорганизовать ярмарочное пространство, сделать его более функциональным;

Восстановить детский парк без батутов, но с каруселями;

Продумать доступную среду

С полученными результатами обсуждения горожан теперь будут работать архитекторы вологодской Лаборатории городской среды и московского архитектурного бюро «Практика». Обработав эту информацию, они представят на обсуждение план развития площади Революции. Сообщается, что первые результаты работы представят на повторное обсуждение вологжан в течение месяца.