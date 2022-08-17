Жители Вологды предлагают убрать с площади Революции крест, «зуб», установить фонтан и амфитеатр, а также поменять название площади

17.08.2022 [Общество]

16 августа в Вологде прошла первая общегородская встреча, посвященная обсуждению концепции развития площади Революции. 

Присутствовать на встрече могли все желающие, требовалась только предварительная регистрация.

Собравшиеся горожане разделились на несколько групп, в которых они сначала обсудили варианты изменения площади, а затем выступили перед собравшимися с результатами этих обсуждений.

Так, например, среди идей были озвучены следующие пожелания:

  • Убрать с площади революции политический акцент – памятник Гражданской войне и памятник Ленину
  • Открыть фундаменты исторических зданий, которые находились ранее на площади;
  • Переименовать площадь в другое название;
  • Построить фонтан;
  • Устраивать каток зимой;
  • Установить скамейки; 
  • Устраивать показы фильмов под открытым небом;
  • Добавить озеленение;
  • Проводить художественные выставки; 
  • Устроить постоянно действующий уличный театр;
  • Минимизировать количество массовых мероприятий;
  • Добавить детские площадки для всех возрастов;
  • Проводить здесь фестивали классической музыки;
  • Простроить туалеты;
  • Установить кафе быстрого питания;
  • Поставить крытую сцену или амфитеатр;
  • Проводить мероприятия с живой музыкой и спортивные мероприятия; 
  • Организовать зону отдыха в парке;
  • Упорядочить парковку;
  • Улучшить освещение;
  • Благоустроить места для встреч и знакомств, места для тихого отдыха; 
  • Реорганизовать ярмарочное пространство, сделать его более функциональным;
  • Восстановить детский парк без батутов, но с каруселями;
  • Продумать доступную среду

С полученными результатами обсуждения горожан теперь будут работать архитекторы вологодской Лаборатории городской среды и московского архитектурного бюро «Практика». Обработав эту информацию, они представят на обсуждение план развития площади Революции. Сообщается, что первые результаты работы представят на повторное обсуждение вологжан в течение месяца.

Тэги: площадь Революции, благоустройство, дискуссия

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