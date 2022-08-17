Концерт фестиваля «Музыкальная экспедиция» пройдет в усадьбе Хвалевское 3 сентября.

Напомним, усадьба находится в селе Борисово-Судское Бабаевского района Вологодской области. В 2009 году усадьбу приобрели потомки рода Войцеховских-Качаловых, и сейчас там ведутся реставрационные работы, проводятся фестивали и экскурсии.

Концерт фестиваля «Музыкальная экспедиция» пройдет в усадьбе после трехлетнего перерыва из-за пандемии.

Перед зрителями выступят Заслуженный артист России Борис Андрианов (виолончель, Москва, лауреат международных конкурсов Павел Милюков (Скрипка, Москва), Анатолий Андрианов (Альт, Москва-Севилья) и лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано, Москва).

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» проходит в этом году в девятый раз. При поддержке Министерства Культуры РФ известные музыканты дают бесплатные концерты в необычных исторических местах. Так, например, этим летом концерты прошли в городе Киржач Владимирской области, в селе Кидекша под Суздалем, в усадьбе Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец близ Александрова и других.

Концерт в усадьбе Хвалевское начнется 3 сентября в 17:00.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

