Баскетболистки «Чевакаты» сразятся за медали Всероссийской Спартакиады

16.08.2022 [Спорт]

Баскетболистки вологодской «Чевакаты» примут участие во Всероссийской Спартакиаде. Выступление на групповом этапе для вологодских баскетболисток начнется матчем с командой Оренбургской области 31 августа. Затем 1 сентября предстоит игра со сборной Республики Коми. После этого будет день отдыха и с 3 по 5 сентября пройдет плей-офф, начиная с четвертьфинала, в котором будут разыграны медали.

Несмотря на то, что на Спартакиаде команды называются сборными регионов, в действительности в них выступают игроки клубов, представляющих тот или иной субъект федерации. Таким образом, в сборной Оренбургской области можно будет увидеть игроков клуба Премьер-лиги «Надежда», а сборную республики Коми с большой долей вероятности будут составлять баскетболистки сыктывкарской «Ники».

Для баскетболисток «Вологды-Чевакаты» выступление на Всероссийской Спартакиаде будет одним из этапов подготовки к предстоящему сезону Суперлиги 1.

Тэги: «Вологда-Чеваката», баскетбол, спартакиада

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