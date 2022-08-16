Жителя Грязовца осудили за убийство сына бывшей жены

16.08.2022 [Общество]

В Грязовце суд вынес приговор 48-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в квартире бывшей жены подсудимого в конце февраля 2022 года. Хозяйка квартиры выпивала с обвиняемым и 35-летним сыном. В ходе застолья мужчины поссорились, а женщина ушла. Бывший отчим взял нож и ударил потерпевшего в грудь, отчего тот скончался на месте.

«Желая скрыть содеянное от бывшей супруги и от окружающих, злоумышленник избавился от следов крови на теле потерпевшего и в жилом помещении, после чего вызвал скорую помощь, сообщив о том, что смерть наступила в результате естественных причин. Реализовать сокрытие убийства не удалось в виду получения следствием уличающих доказательств его причастности», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: убийство, пьянка, приговор

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