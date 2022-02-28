Житель Грязовца подозревается в убийстве сына бывшей жены

В Грязовце следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве сына бывшей жены.

По версии следствия, инцидент произошёл в конце февраля 2022 года в квартире бывшей супруги подозреваемого. Хозяйка квартиры выпивала с подозреваемым и 35-летним сыном. Из-за длительных неприязненных взаимоотношений мужчины поссорились, а женщина ушла. В ходе ссоры подозреваемый взял кухонный нож и несколько раз ударил пострадавшего в грудь и по лицу, отчего тот скончался.

«Желая скрыть содеянное от бывшей супруги и от окружающих, злоумышленник избавился от следов крови на теле потерпевшего и в жилом помещении, после чего вызвал скорую помощь, сообщив о том, что смерть наступила в результате естественных причин», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следствию удалось установить причастность подозреваемого к преступлению. Суд заключил мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.