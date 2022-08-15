Алексей Навальный сообщил, что его перевели в штрафной изолятор

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который сейчас отбывает срок в колонии строгого режима в Мелехово Владимирской области, сообщил в своем Twitter, что его перевели в штрафной изолятор (ШИЗО) на трое суток.

– В сообщении отмечается, что поводом для этого стало то, что Навальный расстегивал верхнюю пуговицу робы. «Меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы (она просто мне мала на несколько размеров)», — цитирует Навального RTVI.

Этот перевод в ШИЗО предполагает, что оппозиционер пропустит намеченное на сентябрь свидание с родными, которое в колонии строгого режима разрешено только три раза в год.

Политик описывает помещение штрафного изолятора как «бетонную конуру 2,5х3 метра», в которой очень жарко и нечем дышать.

По мнению Навального, его поместили в изолятор из-за того, что он 11 августа объявил о создании профсоюза заключенных под названием «Промзона».

Ранее NewsVo рассказывал, что суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда.