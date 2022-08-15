Алексей Навальный сообщил, что его перевели в штрафной изолятор

15.08.2022 [Общество]

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который сейчас отбывает срок в колонии строгого режима в Мелехово Владимирской области, сообщил в своем Twitter, что его перевели в штрафной изолятор (ШИЗО) на трое суток. 

– В сообщении отмечается, что поводом для этого стало то, что Навальный расстегивал верхнюю пуговицу робы. «Меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы (она просто мне мала на несколько размеров)», — цитирует Навального RTVI.

Этот перевод в ШИЗО предполагает, что оппозиционер пропустит намеченное на сентябрь свидание с родными, которое в колонии строгого режима разрешено только три раза в год.

Политик описывает помещение штрафного изолятора как «бетонную конуру 2,5х3 метра», в которой очень жарко и нечем дышать.

По мнению Навального, его поместили в изолятор из-за того, что он 11 августа объявил о создании профсоюза заключенных под названием «Промзона».

Ранее NewsVo рассказывал, что суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Тэги: Навальный

ТОП НЕДЕЛИ

Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
В Вологде предстанет перед судом директор госпредприятия за крупную взятку
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 20 лет назад
Жительница Вологды стала очевидцем взрывов в Крыму
В Великом Устюге девятый день ищут женщину, которая уехала на машине с незнакомцами
Почти две трети россиян поддерживают прекращение спецоперации
Водители Череповца бьют рекорды по скорости на новом мосту
В Бабаево сошел с рельсов электровоз

Похожие новости

9 лет: Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Навальному

Его переведут из колонии общего режима в колонию строгого режима

982
0

Мосгорсуд перенес оглашение решения по апелляции Алексея Навального

Ранее оппозиционер был приговорен к 9 годам колонии строгого режима

1250
0

Суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима

Также ему назначен штраф в 1,2 млн рублей и ограничение свободы в 1,5 года

1383
0

Прокуратура запросила для Алексея Навального 13 лет колонии и 1,2 млн рублей штрафа

Обвинение считает доказанными факты мошенничества и оскорбления суда

1393
0

Роскомнадзор потребовал от NewsVo удалить материал со ссылкой на расследование Навального

Речь шла о публикации в БлогоВо со ссылкой на расследование «Он вам не Димон»

3332
0

Европарламент присудил премию имени Сахарова за 2021 год Алексею Навальному

Ее присуждают за значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей

1655
0

Алексею Навальному предъявили обвинение в создании НКО, посягающей на права граждан

Об этом 11 августа сообщили в Следственном комитете России

2171
0

Областной суд отменил Евгению Доможирову штраф за организацию митинга в поддержку Навального в Череповце

Дело прекращено, доказательств вины активиста не обнаружено

2431
0

«Фонд борьбы с коррупцией»* Навального признан экстремистской организацией

Экстремистами признали и сотрудников штабов политика

1754
0

Алексей Навальный сообщил, что против него расследуются три уголовных дела

Одно из них - об оскорблении судьи, вынесшей приговор по делу о клевете на ветерана

1907
0

Соратник Навального Леонид Волков придумал, как признавать депутатов Госдумы иноагентами

Он отправил автору законопроекта, который запрещает баллотироваться на парламентских выборах гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций, Андрею Альшевских, 30 рублей на карту

3760
0

Депутаты из Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии и Пскова требуют допустить врачей к Навальному

Состояние политика ухудшается

1973
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ребенок погиб, выпав из окна многоквартирного дома в Вологде
Аудиогид для велоквеста по беловским местам подготовлен в Вологде
Алексей Навальный сообщил, что его перевели в штрафной изолятор
Городской слет молодежных активов организаций города прошел под Вологдой
Сотрудники Segezha Group вошли в десятку лучших на Чемпионате России «Лесоруб XXI века»
Житель Череповца через суд взыскал больше 100 тысяч рублей с мужчины, который пнул его машину
Три медали завоевали череповчане на Кубке России по пулевой стрельбе
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2521
0
15.08.2022 [БлогоVO]

За что мы платим в тройном размере, если у нас по-прежнему растут свалки? Это Череповецкий район

179
0
15.08.2022 [Обзор Прессы]

Соль земли: археологи работают в Варницах

106
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика