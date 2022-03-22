Суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима

22.03.2022 [Общество]

Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам колонии строго режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. 

Также ему назначен штраф в 1,2 млн рублей и ограничение свободы в 1,5 года. Сторона обвинения просила его приговорить к 13 годам колонии. У Навального есть время обжаловать это решение. 

Заседание суда было выездным и проходило в исправительной колонии №2, где Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше». Вначале по этому делу он получил условный срок 3 года и 6 мес. Однако в феврале 2021 года Симоновский суд заменил его на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев.

В августе прошлого года Алексею Навальному предъявили обвинение по уголовному делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан.

Так, по данным следствия,  Навальный «создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента», — «Фонд борьбы с коррупцией» (Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией и ликвидировал, он внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента). С 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Следствие установило, что «деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний». Так, например, на страницах организации публиковали призывы к гражданам выходить на несогласованные митинги в январе 2021 года, следует из пресс-релиза СКР.

Ранее NewsVo рассказывал, что 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии.

 

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