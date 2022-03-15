Прокуратура запросила для Алексея Навального 13 лет колонии и 1,2 млн рублей штрафа

15.03.2022 [Общество]

Гособвинение попросило приговорить оппозиционера Алексея Навального к 13 годам колонии по обвинению в мошенничестве и оскорблении суда.

«Прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года», — завила на процессе, который проходит в Лефортовском суде Москвы, прокурор Надежда Тихонова.

Также прокурор попросил оштрафовать Навального на сумму 1,2 млн рублей, — сообщает РБК.  

Как утверждает обвинение, есть «подтвержденный собранными по делу доказательствами состав уголовно наказуемого деяния в виде мошенничества».

«Обвиняемый мог собирать пожертвования на избирательную кампанию, но тратить их на личные нужды не мог. В этом и есть подтвержденный собранными по делу доказательствами состав уголовно наказуемого деяния в виде мошенничества», — сказала на заседании прокурор Надежда Тихонова.

Навального обвиняют в хищении 350 миллионов рублей, собранных для ФБК. Неуважение к суду вменяется находящемуся в колонии Навальному из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Сам Навальный называл материалы уголовного дела доказательством прозрачности работы фонда.

Уголовное дело в отношении Алексея Навального Лефортовский суд Москвы начал рассматривать 15 февраля. Всего он обвинялся по четырем эпизодам мошенничества со средствами, собранными Фондом борьбы с коррупцией — (ФБК признан экстремистской организацией и запрещен в России), а также по двум эпизодам неуважения к суду в ходе процесса по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.
 

Тэги: судебный процесс, обвинение, Навальный

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