Сотрудники Segezha Group вошли в десятку лучших на Чемпионате России «Лесоруб XXI века»

15.08.2022 [Новости компаний]

13 августа в Устьянском районе Архангельской области завершился Чемпионат России «Лесоруб XXI века». Соревновалось 170 участников и 40 команд крупнейших лесопромышленных компаний России, лидеров отрасли. «Битва лесорубов» проводилась в четырех номинациях: операторы форвардеров, харвестеров, гидроманипуляторов и лесных погрузчиков.

Честь Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в командном и личном первенстве защищали три команды — девять лучших профессионалов из филиалов по лесным ресурсам из Республики Карелия, Вологодской и Архангельской областей. По результатам конкурса операторы харвестера Илья Бочкарев (Карелия) и Кирилл Горохов (Онега), вошли в первую десятку, заняв 7 и 9 места соответственно. Также высокие результаты показали: оператор форвардера Андрей Смирнов (Вологда) — 5 место, и оператор гидроманипулятора Николай Курц (Карелия) — 10 место.  

Чемпионат проходит в седьмой раз при поддержке Министерства промышленности и торговли, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации. Segezha Group традиционно выступает официальным партнером соревнований. Мероприятие посетило около шести тысяч гостей из 25 регионов России.

«В очередной раз наши специалисты показывают достойный результат на Чемпионате „Лесоруб XXI века“. В этом году мы немного изменили состав команды — помимо опытных постоянных участников из Республики Карелия в этом году в конкурсе участвовали дебютанты из Архангельской и Вологодской областей. Уверен, что участие в подобных чемпионатах и поддержка руководства компании дает сотруднику мощную мотивацию к дальнейшему профессиональному росту, а также позволяет взглянуть на привычные вещи в профессии под другим углом, перенять опыт коллег из других предприятий отрасли», — говорит вице-президент, руководитель дивизиона «Лесные ресурсы и деревообработка» Segezha Group Евгений Баталов.

Тэги: сегежа

ТОП НЕДЕЛИ

Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
В Вологде предстанет перед судом директор госпредприятия за крупную взятку
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 20 лет назад
Жительница Вологды стала очевидцем взрывов в Крыму
В Великом Устюге девятый день ищут женщину, которая уехала на машине с незнакомцами
Почти две трети россиян поддерживают прекращение спецоперации
Водители Череповца бьют рекорды по скорости на новом мосту
В Бабаево сошел с рельсов электровоз

Похожие новости

Московские архитекторы посетили уникальную стройку в Соколе

В городе бумажников возводят первые в России многоэтажные дома из панелей CLT

1166
0

Segezha Group укрепляет логистику

Недавно израильским партнерам была отправлена судовая партия высококачественных порошкообразных лигносульфонатов

1070
0

Segezha Group представит новые продукты на выставке упаковочной индустрии RosUpack 2022

Эта оффлайн-площадка традиционно собирает ведущих представителей упаковочного рынка

661
0

Вологодский актер Всеволод Чубенко расскажет новые версии известных сказок

Новые версии сказок «Кошкин Дом», «Три поросенка» и «Теремок» будут транслироваться в социальных сетях 

857
0

Segezha Group вошла в ООР «РСПП»

В Союзе - тысячи крупнейших российских компаний из сфер промышленности, науки, финансов и коммерции

678
0

Segezha Group обучает стратегический кадровый резерв

По результатам отбора в состав кандидатов на вышестоящую должность включено 50 директоров предприятий из подразделений компании из Лесосибирска, Кирова, Вологды, Москвы, Иркутска и Сегежи

1252
0

Segezha Group предлагает выбрать название нового ЖК в Соколе

В городе Сокол Вологодской области, на строительной площадке многоквартирных жилых домов из CLT-панелей, продолжаются монтажные работы.

1183
0

Segezha Group приглашает на работу более 3 тысяч специалистов лесной отрасли

По данным управления персоналом на 2022 год в компании открыто 3209 новых вакансий

1183
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ребенок погиб, выпав из окна многоквартирного дома в Вологде
Аудиогид для велоквеста по беловским местам подготовлен в Вологде
Алексей Навальный сообщил, что его перевели в штрафной изолятор
Городской слет молодежных активов организаций города прошел под Вологдой
Сотрудники Segezha Group вошли в десятку лучших на Чемпионате России «Лесоруб XXI века»
Житель Череповца через суд взыскал больше 100 тысяч рублей с мужчины, который пнул его машину
Три медали завоевали череповчане на Кубке России по пулевой стрельбе
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2521
0
15.08.2022 [БлогоVO]

За что мы платим в тройном размере, если у нас по-прежнему растут свалки? Это Череповецкий район

179
0
15.08.2022 [Обзор Прессы]

Соль земли: археологи работают в Варницах

106
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика