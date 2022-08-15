Сотрудники Segezha Group вошли в десятку лучших на Чемпионате России «Лесоруб XXI века»

13 августа в Устьянском районе Архангельской области завершился Чемпионат России «Лесоруб XXI века». Соревновалось 170 участников и 40 команд крупнейших лесопромышленных компаний России, лидеров отрасли. «Битва лесорубов» проводилась в четырех номинациях: операторы форвардеров, харвестеров, гидроманипуляторов и лесных погрузчиков.

Честь Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в командном и личном первенстве защищали три команды — девять лучших профессионалов из филиалов по лесным ресурсам из Республики Карелия, Вологодской и Архангельской областей. По результатам конкурса операторы харвестера Илья Бочкарев (Карелия) и Кирилл Горохов (Онега), вошли в первую десятку, заняв 7 и 9 места соответственно. Также высокие результаты показали: оператор форвардера Андрей Смирнов (Вологда) — 5 место, и оператор гидроманипулятора Николай Курц (Карелия) — 10 место.

Чемпионат проходит в седьмой раз при поддержке Министерства промышленности и торговли, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации. Segezha Group традиционно выступает официальным партнером соревнований. Мероприятие посетило около шести тысяч гостей из 25 регионов России.