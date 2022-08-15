Бесплатно постричь ребенка можно в социальном центре «С миру по нитке» в Вологде. В объявлении сообщается, что услуга предоставляется детям из многодетных семей, нуждающимся, а также детям, прибывшим из ДНР и ЛНР.

По словам руководителям центра Людмилы Ледовской, подтверждать свой статус нуждающегося документами для получения помощи в центре «С миру по нитке» не требуется.

– Нас вообще часто критикуют за то, что все вещи в нашем центре мы выдаем бесплатно, – рассказывала ранее NewsVo Людмила Ледовская. – Говорят, чтобы мы требовали справки о том, что семья малоимущая. Но у нас столько этой одежды, ну море! Я каждую неделю отвожу по две тонны вещей в районы, где они действительно нужны. Люди вообще зашлакованы, у нас столько этой одежды, жалко, что ли, если человек придёт, возьмёт нужную ему вещь бесплатно и сэкономит какую-то сумму, которую потом сможет потратить на обучение или на лечение. И унижать людей просьбами подтверждать свои доходы я не буду. У меня принцип: «Просящему дай». Мой супруг – священнослужитель в Русской Православной церкви, у нас самих шестеро детей. И я прекрасно понимаю, во сколько обходится содержание большого семейства.

Напомним, Центр социального обслуживания и защиты семьи, материнства и детства и Центр приема и выдачи гуманитарной помощи работают по адресу: Вологда, Горького, 87, 2 этаж.

Записать ребенка на стрижку можно через сообщения группы центра в социальной сети.

