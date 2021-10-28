Доставку горячей еды детям из неблагополучных семей организуют волонтёры в Вологде

Благотворительную доставку горячей еды для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, организуют волонтёры из вологодского центра гуманитарной помощи «С миру по нитке».

Как рассказала NewsVo руководитель центра Людмила Ледовская, такую идею им подали жители Вологды после гибели школьницы Сони Жаворонковой.

– У нас в Вологде многие семьи состоят на учёте. Обычно соседи таких семей не остаются равнодушными: подкармливают и одевают детей на собственные деньги. Так, например, один мужчина нам рассказал, что подкармливает троих соседских детей, а к нам он обратился, чтобы найти для них одежду. Семей, где детям не хватает самых элементарных вещей, много. Причём ситуации бывают разные, не все из них алко- или наркозависимые. Бывает, что заходишь в квартиру, а там вонь, отсутствие обоев, при этом кошки для мамы важнее ребёнка, и работать она не хочет, – говорит Людмила.

Волонтёры центра «С миру по нитке» отправились в рейд по неблагополучным семьям Вологды совместно с сотрудниками УВД.

– Раньше мы уже отвозили в такие семьи пироги, вкусняшки, одежду, приглашали их к нам на бесплатные занятия. А тут мы решили взять для начала проекта доставки горячей еды тридцать таких детей и посмотреть, как это у нас пойдёт, – пояснила Людмила.

Многие вологжане негативно отреагировали на такую задумку волонтёров. У одних были опасения, что эта еда детям не достанется, что всё съедят или продадут родители. Другие посчитали, что такой проект будет стимулировать дальнейшее бездействие родителей.

– Нас вообще часто критикуют за то, что все вещи в нашем центре мы выдаём бесплатно, – говорит Людмила. – Говорят, чтобы мы требовали справки о том, что семья малоимущая. Но у нас столько этой одежды, ну море! Я каждую неделю отвожу по две тонны вещей в районы, где они действительно нужны. Люди вообще зашлакованы, у нас столько этой одежды, жалко, что ли, если человек придёт, возьмёт нужную ему вещь бесплатно и сэкономит какую-то сумму, которую потом сможет потратить на обучение или на лечение. И унижать людей просьбами подтверждать свои доходы я не буду. У меня принцип: «Просящему дай». Мой супруг – священнослужитель в Русской Православной церкви, у нас самих шестеро детей. И я прекрасно понимаю, во сколько обходится содержание большого семейства.

По словам Людмилы, много нуждающихся появилось в связи с эпидемией коронавируса. Часто в центр за помощью стали обращаться женщины с детьми, у которых муж умер от ковида. Практически каждый день в центр «С миру по нитке» приходят люди, чтобы взять костюм, в котором можно проводить человека в последний путь.

– Сейчас вот у нас одна женщина потеряла мужа, а она осталась беременная. Стоял выбор рожать или нет. Конечно, не приведи Господи, такое пережить! А тут ещё нужно купить эти комоды, кроватки, коляски! Но всё хорошо, мы ей помогаем, она оставила малыша.

У волонтёров центра «С миру по нитке» есть мечта – создать социальную столовую и приют для мам. Сейчас они работают над этим проектом совместно с администрацией города. Но понимают, что этот процесс не быстрый.

– На данном этапе мы договорились покупать порционную еду в столовой: первое и второе – горячее. И будем развозить адресно. Но потом в идеале это должна быть столовая для детей. Подчеркну, не для родителей, – говорит Людмила.

Волонтёры говорят, что будут благодарны любой помощи, в том числе финансовой и нескоропортящимся продуктам питания. Их координаты можно найти на странице Центра гуманитарной помощи для многодетных семей и мам, попавших в трудную жизненную ситуацию «С миру по нитке».