Глава Вологодского района рассказал о гибели земляка на территории Украины

На территории Украины в ходе специальной военной операции погиб житель Вологодского района Сергей Турушин. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава района Сергей Жестянников.
По словам главы района, Сергей Турушин родился в 1993 году в деревне Жуково. На службу в армии поступил по контракту.
Соболезнования родным и близким погибшего выразил также губернатор области Олег Кувшинников.
«В ходе проведения специальной операции погиб наш земляк. Честно и беззаветно исполняя воинский долг, он отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге», — говорится в тексте правительственной телеграммы.