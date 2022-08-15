Глава Вологодского района рассказал о гибели земляка на территории Украины

15.08.2022 [Общество]

На территории Украины в ходе специальной военной операции погиб житель Вологодского района Сергей Турушин. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава района Сергей Жестянников.

По словам главы района, Сергей Турушин родился в 1993 году в деревне Жуково. На службу в армии поступил по контракту.

Соболезнования родным и близким погибшего выразил также губернатор области Олег Кувшинников.  

«В ходе проведения специальной операции погиб наш земляк. Честно и беззаветно исполняя воинский долг, он отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге», — говорится в тексте правительственной телеграммы.  

Тэги: специальная военная операция, Украина

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