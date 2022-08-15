Глава Вологодского района рассказал о гибели земляка на территории Украины

На территории Украины в ходе специальной военной операции погиб житель Вологодского района Сергей Турушин. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава района Сергей Жестянников.

По словам главы района, Сергей Турушин родился в 1993 году в деревне Жуково. На службу в армии поступил по контракту.

Соболезнования родным и близким погибшего выразил также губернатор области Олег Кувшинников.