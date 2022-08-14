Лекция «Эпоха Ренессанса: как она изменила мир» пройдет в Вологде 17 августа

14.08.2022 [Культура]

Лекция «Эпоха Ренессанса: как она изменила мир?» пройдет 17 августа в Вологде в рамках общественно-культурного проекта «Лекторий».

Прочтет лекцию Ираида Копьева – художник и куратор выставок.

– Микеланджело, Леонардо, Рафаэль и Донателло. Какая первая ассоциация возникает? Правильно. Ренессанс! Зачем знать историю мировой культуры? Какие открытия произошли в изобразительном искусстве в эпоху Ренессанса? Чем занимались художники в «Платоновской академии»? В чем гений Леонардо да Винчи? Об этом и многом другом поговорим 17 августа с Ираидой Валентиновной Копьевой, – рассказывают организаторы.

Начало мероприятия 17 августа в 18:30 в Вологодской библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3 этаж.

Предварительная регистрация на лекцию по ссылке.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: лекция, искусство, культура

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