Водители Череповца бьют рекорды по скорости на новом мосту

Не успел мэр Череповца сообщить о том, что камеры на новом Архангельском мосту в Череповце зафиксировали нарушителя скоростного режима, который двигался со скоростью 188 км/ч, как пришло второе сообщения с моста.

«За час до того, как мы выложили этот пост, рекорд „Мерседеса“ побил водитель „Ауди“ Q7. Под камерами он проехал со скоростью 199 км/ч. Водителя также ждет штраф и неприятный разговор в ГИБДД. Всем желающим посоревноваться — только один совет: не забывайте, скорость — не главное достоинство мужчины», — написал у себя на странцие Вадим Германов.

Ранее NewsVo писал, что на новом мосту в Череповце был замечен «Мерседес», который разогнался почти до двухсот километров в час. Об этом сообщил мэр Череповца города Вадим Германов.

«Камеры зафиксировали „Мерседес“, загнавший стрелку спидометра к отметке 188 км/ч. К слову, на такой скорости пилот самолета ЯК-40 тянет штурвал на себя, чтобы воздушное судно взлетело. Сотрудники ГИБДД в ближайшем будущем свяжутся с героем, перепутавшим городскую дорогу со взлетной полосой. А после пригласят его для профилактической беседы, а заодно и выпишут штраф», — написал мэр у себя в ВК, скрыв номер машины.

Мэр уточнил, что камеры установлены по всему Южному шоссе и на Архангельском мосту. До этого по мосту гоняли байкеры.