Новый мост в Череповце полюбился нарушителям скорости

12.08.2022 [Общество]

На новом мосту в Череповце был замечен «Мерседес», который разогнался почти до двухсот километров в час. Об этом сообщил мэр Череповца города Вадим Германов. 

«Камеры зафиксировали „Мерседес“, загнавший стрелку спидометра к отметке 188 км/ч. К слову, на такой скорости пилот самолета ЯК-40 тянет штурвал на себя, чтобы воздушное судно взлетело. Сотрудники ГИБДД в ближайшем будущем свяжутся с героем, перепутавшим городскую дорогу со взлетной полосой. А после пригласят его для профилактической беседы, а заодно и выпишут штраф», — написал мэр у себя в ВК, скрыв номер машины. 

Мэр уточнил, что камеры установлены по всему Южному шоссе и на Архангельском мосту. До этого по мосту гоняли байкеры.

Тэги: нарушение ПДД

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