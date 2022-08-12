Убил, а потом сбросил тело в реку: в Великоустюгском районе продолжается расследование убийства исчезнувшей женщины

12.08.2022 [Происшествия]

В Великоустюгском районе подозреваемый в убийстве разыскиваемой женщины заключен под стражу. 

Ранее NewsVo писал, что женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой. Известно, что 1 августа в 2 часа 30 минут ночи она уехала из кафе на улице Сахарова в Великом Устюге по Котласской трассе в сторону птицефабрики на автомобиле «Лада Приора» с номерам К034СМ35. Дочерей устюжанки временно определили в центр помощи детям. Поисковики больше недели пытались найти пропавшую. 

Великоустюгским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела о безвестном исчезновении женщины.

По версии следствия, 01.08.2022 в г. Великом Устюге 39-летний житель района познакомился с горожанкой 48 лет и пригласил совершить поездку на своем автомобиле. В деревне Уржумово Великоустюгского района мужчина убил знакомую и сбросил тело в реку Ямжа. В местных пабликах появилась информация, что части тела женщины из реки извлекают по частям, однако в следственном управлении не стали комментировать эту информацию. Следствие еще ведется.

По ходатайству следователей суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают на месте устанавливать все обстоятельства деяния. Расследование уголовного дела продолжается.

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