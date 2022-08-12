Обломки керамики 4-го и 3-го тысячелетия до нашей эры нашли школьники в Вологодской области

Обломки ямочно-гребенчатой керамики 4-го и 3-го тысячелетия до нашей эры нашли школьники в ходе археологических раскопок, которые проводятся на реке Рыбнице в Белозерском районе Вологодской области.

Ученики 8-11 классов этим летом приняли участие в археологической экспедиции в рамках областной заочной школы туристско-краеведческой направленности «Тайны земли Вологодской».

Как сообщает пресс-служба департамента образования Вологодской области, ребята приняли участие в археологических раскопках финно-угорского поселения 9-10 веков «Елино-3» на реке Рыбнице. Среди детей были юные археологи, которые занимаются в заочной школе от 3 до 6 лет.

– В ходе археологических раскопок был найден производственный комплекс, где, скорее всего, отливали металлические ножи и бронзовые украшения, найдено много шлака, фрагментов тиглей, в которых отливали металл, глиняные формы, которые использовались для разливания расплавленного металла. Судя по находкам, поселение было небольшим, не было включено в международную торговлю, которая проходила через Белозерское княжество. Поэтому привозных вещей найдено мало: всего несколько стеклянных бусин, остальные найденные вещи производились на месте поселения, – рассказала руководитель экспедиции, методист Регионального центра дополнительного образования детей Лариса Андрианова. – Охотники и рыболовы жили на этой территории и в эпоху каменного века. Ребятами были найдены наконечники стрел, обломки ямочно-гребенчатой керамики IV-III тысячелетия до нашей эры.

Ранее NewsVo рассказывал, что в 2020 году во время ракопок на реке Рыбнице археологи обнаружили поселение IX–X веков.

Областная заочная школа туристско-краеведческой направленности «Тайны земли Вологодской» работает на базе Регионального центра дополнительного образования детей уже пятый год. Ребят 12-17 лет здесь обучают археологии и древнейшей истории Вологодчины.

Обучаться в заочной школе могут все желающие, вне зависимости от уровня подготовки и места проживания и обучения. Занятия помогают детям расширить свои познания в истории региона, познакомиться с наукой археологией, получить дополнительные знания, приобщиться к практической исследовательской деятельности.

